Самый первый вопрос, который возникает у родителей, когда они решают отдать ребенка в суворовское училище в Екатеринбурге — это возраст приема.
Сколько конкретно лет должно быть будущему суворовцу на момент поступления не уточняется. Однако на официальном сайте учебного учреждения сообщается, что обучение осуществляется с пятого класса.
Приемная комиссия ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище» работает ежегодно в одно и то же время. Стартует прием документов 15 апреля и завершается 1 июня.
Их можно передать в самом учреждении на улице Первомайская, 88 в будни с 9.00 до 16.00. Перерыв на обед с 12.00 до 13.00. Отмечается, что при отсутствии возможности лично принести документы, их можно отослать по почте.
При приеме школьников в суворовское училище в Екатеринбурге обязательно проводится конкурс. Комиссия проверяет уровень образования ученика, а также состояние здоровья. На сайте учреждения отмечается, что обязательным условием является изучение английского или немецкого языка в школе.
Некоторые категории детей имеют право на преимущественное зачисление. К ним относятся:
После завершения приема документов в суворовское училище Екатеринбурга начинается этап вступительных испытаний. Они проводятся с 1 по 15 июля.
Комиссия в течение данного периода определяет уровень физподготовки учеников, их психологическую готовность, а также оценивает достижения в спорте, творчестве и других категориях, если они имеются. Кроме того, проводятся испытания по русскому языку, математике и иностранному языку.
Следующее, что предстоит пройти кандидату — это медицинское освидетельствование.
В результате кандидат получает общий балл. Он отражается в листе учета и конкурсном списке. В учреждении отмечают, что результаты испытаний по предметам не подлежат оспариванию.
Чтобы ребенок стал кандидатом на поступление в суворовское училище в Екатеринбурге, необходимо собрать пакет документов и подшить в скоросшиватель.
Итак, потребуется:
Все эти документы можно направить почтой. Однако в училище отмечают, что подлинники предъявляются непосредственно в день приезда для сдачи вступительных испытаний.
Чтобы поступить в суворовское училище в Екатеринбурге, ребенок должен не только предоставить документы и успешно сдать вступительные испытания, но и быть хорошо подготовленным физически.
В связи с этим учреждение предъявляет требования к выполнению нормативов.
Первое упражнение — подтягивание на перекладине. Для получения отличной оценки ребенок должен подтянуться пять раз. Четыре потягивания — это оценка «хорошо». Удовлетворительную отметку ребенок получает при двух подтягиваниях.
Следующий норматив — это бег на 60 метров. Идеальным считается время пробежки 10,5 секунды. Хорошая отметка ставится при результате в 11 секунд и удовлетворительная при 11,5 секунды.
Последний норматив — бег на один километр. Отличный результат — это 4,3 минуты, хороший — 4,45 минуты, удовлетворительный — 5,20 минуты.