Суворовское училище в Екатеринбурге — как поступить: документы, правила приема

Суворовское училище в Екатеринбурге — как поступить: документы, правила приема
Суворовское училище в Екатеринбурге — как поступить: документы, правила приема
Сегодня, 10:10ОбществоИрина КириловаФото: 1MI
В период приемных кампаний у родителей школьников в Екатеринбурге может возникнуть вопрос о том, как поступить в суворовское училище. О том, какие документы и нормативы потребуются, узнала редакция TagilCity.ru.

Суворовское училище в Екатеринбурге со скольки лет — возраст приема

Самый первый вопрос, который возникает у родителей, когда они решают отдать ребенка в суворовское училище в Екатеринбурге — это возраст приема.

Сколько конкретно лет должно быть будущему суворовцу на момент поступления не уточняется. Однако на официальном сайте учебного учреждения сообщается, что обучение осуществляется с пятого класса.

Сроки подачи документов для поступления в суворовское училище в Екатеринбурге

Приемная комиссия ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище» работает ежегодно в одно и то же время. Стартует прием документов 15 апреля и завершается 1 июня.

Их можно передать в самом учреждении на улице Первомайская, 88 в будни с 9.00 до 16.00. Перерыв на обед с 12.00 до 13.00. Отмечается, что при отсутствии возможности лично принести документы, их можно отослать по почте.

Условия поступления в суворовское училище в Екатеринбурге

При приеме школьников в суворовское училище в Екатеринбурге обязательно проводится конкурс. Комиссия проверяет уровень образования ученика, а также состояние здоровья. На сайте учреждения отмечается, что обязательным условием является изучение английского или немецкого языка в школе.

Некоторые категории детей имеют право на преимущественное зачисление. К ним относятся:

  • Дети-сироты и без попечения родителей;
  • Дети военных, служащих по контракту;
  • Дети госслужащих и гражданского персонала федеральных органов, где законом предусматривается военная служба;
  • Дети уволенных с военной службы граждан по достижении предельного возраста, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями. При этом общий срок службы не должен быть меньше 20 лет;
  • Дети военных, которые погибли при исполнении ими обязанностей или от увечья, травмы, контузии или заболевания, полученных при несении службы;
  • Дети Героев СССР, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы;
  • Дети сотрудников ОВД или тех, которые погибли или умерли от увечья или по другим причинам, полученных при исполнении обязанностей;
  • Дети-иждивенцы указанных категорий граждан;
  • Дети прокурорских работников, погибших или умерших от увечья или другого повреждения, полученного на службе;
  • Иные категории граждан в случаях, установленных законом.

Порядок приема и проведения конкурса при поступлении в суворовское училище Екатеринбурга

После завершения приема документов в суворовское училище Екатеринбурга начинается этап вступительных испытаний. Они проводятся с 1 по 15 июля.

Комиссия в течение данного периода определяет уровень физподготовки учеников, их психологическую готовность, а также оценивает достижения в спорте, творчестве и других категориях, если они имеются. Кроме того, проводятся испытания по русскому языку, математике и иностранному языку.

Следующее, что предстоит пройти кандидату — это медицинское освидетельствование.

В результате кандидат получает общий балл. Он отражается в листе учета и конкурсном списке. В учреждении отмечают, что результаты испытаний по предметам не подлежат оспариванию.

Какие документы нужны для поступления в суворовское училище в Екатеринбурге?

Чтобы ребенок стал кандидатом на поступление в суворовское училище в Екатеринбурге, необходимо собрать пакет документов и подшить в скоросшиватель.

Итак, потребуется:

  • Анкета училища. Ее можно скачать с сайта учреждения;
  • Заявление от родителей или законных представителей. Отмечается, что подписать их должен не одни, а оба представителя ребенка;
  • Личное заявление от ребенка;
  • Копия свидетельства о рождении. Обязательно заверяется у нотариуса;
  • Автобиография, написанная ребенком самостоятельно;
  • Копия личного дела из школы, оценки за три четверти, нормативы (бег 60 и 1000 метров, подтягивания) подписанные физруком, педагогическая и психологическая характеристика. Все эти документы должен подписать директор школы и заверить печатью;
  • Четыре цветные фотографии 3×4 с уголком;
  • Выписка из домовой книги о регистрации или справка о составе семьи. В документе обязательно должна быть указана прописка кандидата;
  • Справка с места работы родителей или копия трудовой книжки;
  • Копия медицинского полиса;
  • Бланк пройденной медкомиссии. В нем должны быть проставлены печати врачей. Отмечается, что она должна быть пройдена не раньше января года поступления;
  • Копия медицинской карты из школы;
  • Заключение медика о принадлежности к медгруппе для занятий физкультурой;
  • Выписка из медицинской карты в поликлинике и полная ее копия;
  • Справка от нарколога и психолога, что ребенок не состоит на учете;
  • Результаты прохождения исследований — УЗИ, ЭКГ, анализы крови и так далее;
  • Копия прививочного сертификата;
  • Антропометрические данные — рост, вес, размер одежды и прочее;
  • Документы, подтверждающие право на преимущественное зачисление;
  • Согласие на обработку персональных данных;
  • Диплом, грамоты и другие документы, подтверждающие спортивные достижения.

Все эти документы можно направить почтой. Однако в училище отмечают, что подлинники предъявляются непосредственно в день приезда для сдачи вступительных испытаний.

Нормативы по физподготовке для поступления в суворовское училище в Екатеринбурге

Чтобы поступить в суворовское училище в Екатеринбурге, ребенок должен не только предоставить документы и успешно сдать вступительные испытания, но и быть хорошо подготовленным физически.

В связи с этим учреждение предъявляет требования к выполнению нормативов.

Первое упражнение — подтягивание на перекладине. Для получения отличной оценки ребенок должен подтянуться пять раз. Четыре потягивания — это оценка «хорошо». Удовлетворительную отметку ребенок получает при двух подтягиваниях.

Следующий норматив — это бег на 60 метров. Идеальным считается время пробежки 10,5 секунды. Хорошая отметка ставится при результате в 11 секунд и удовлетворительная при 11,5 секунды.

Последний норматив — бег на один километр. Отличный результат — это 4,3 минуты, хороший — 4,45 минуты, удовлетворительный — 5,20 минуты.

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