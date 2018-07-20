Промышленный альпинист спас 6-летнею девочку в Санкт-Петербурге

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Шестилетняя девочка повисла на внешней стороне балкона 9-го этажа жилого дома в Санкт-Петербурге. Помощь пришла сверху — неизвестный мужчина спустился к ребенку с крыши и страховал ее от падения до прибытия спасателей.
Утром 19 июля жильцы дома на юго-западе Санкт-Петербурга обнаружили висящую на высоте 9-го этажа девочку.
Очевидцы вызвали спасателей и растянули тент на случай падения. Неожиданная помощь пришла с крыши. Незнакомый мужчина спустился по веревке и до прибытия сотрудников МЧС подстраховывал ребенка.
Как сообщает «ТАСС», установить личность мужчины не удалось. Очевидцы рассказали, что это промышленный альпинист, который занимался покраской фасада вблизи от места происшествия.
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