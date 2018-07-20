Промышленный альпинист спас 6-летнею девочку в Санкт-Петербурге

Утром 19 июля жильцы дома на юго-западе Санкт-Петербурга обнаружили висящую на высоте 9-го этажа девочку.

Очевидцы вызвали спасателей и растянули тент на случай падения. Неожиданная помощь пришла с крыши. Незнакомый мужчина спустился по веревке и до прибытия сотрудников МЧС подстраховывал ребенка.