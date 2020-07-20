В России за сутки подтверждено менее шести тысяч случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 13:09ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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За минувшие сутки с 14 по 15 июля в России было подтверждено 5 940 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Сюжеты: Коронавирус
Общее число заболевших инфекцией составляет 777 486 человек, из них вылечились 553 602 пациента.
За сутки из больниц по выздоровлению было выписано 3 258 человек.
Кроме того, зарегистрированы новые летальные случаи. Количество скончавшихся за сутки составляет 85 человек. Всего от инфекции скончались 12 427 человек.
Согласно информации Роспотребнадзора, за сутки проведено 259 тысяч тестов на выявление инфекции, а также под наблюдением врачей остаются более 272 тысячи россиян.
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