В России за сутки подтверждено менее шести тысяч случаев заражения коронавирусом

Общее число заболевших инфекцией составляет 777 486 человек, из них вылечились 553 602 пациента.

За сутки из больниц по выздоровлению было выписано 3 258 человек.

Кроме того, зарегистрированы новые летальные случаи. Количество скончавшихся за сутки составляет 85 человек. Всего от инфекции скончались 12 427 человек.