В Свердловской области еще два пациента скончались от коронавируса
Сегодня, 13:31ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
За прошедшие сутки в Свердловской области были зарегистрированы два летальных случая коронавируса, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности новая коронавирусная инфекция стала причиной гибели 195 свердловчан.
Напомним, что всего по региону за сутки было зарегистрировано 234 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в области насчитывается 18 023 случаев заражения.
Отметим, в регионе вторые сутки медики ставят пациентам более трехсот диагнозов COVID-19, что по мнению вице-губернатора Павла Крекова, является следствием массового отдыха жителей на городских пляжах. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции до 20 июля.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей