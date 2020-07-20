В возрасте 95 лет скончался автор «Уральской рябинушки» Евгений Родыгин
Сегодня, 12:31ОбществоФото: Официальный сайт администрации Екатеринбурга
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Накануне в Екатеринбурге ушел из жизни знаменитый уральский композитор, автор многих популярных народных песен, фронтовик, почетный гражданин Екатеринбурга, народный артист России Евгений Родыгин, сообщает E1.RU.
Сюжеты: Екатеринбург
Вчера, 19 июля, самочувствие Евгения Родыгина ухудшилось от устойчивой жаркой погоды. Медикам не удалось спасти композитора, сообщил изданию изданию друг семьи народного артиста.
Евгений Родыгин, отменил 16 февраля 2020 года 95-летний юбилей. Несмотря на солидный возраст, композитор не оставлял музыкальные инструменты, более того, зимой народный артист купался в проруби на озере Шарташ, а также наизусть цитировал произведения Цицерона, Байрона, Пушкина и Бердяева.
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