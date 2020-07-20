В возрасте 95 лет скончался автор «Уральской рябинушки» Евгений Родыгин

Евгений Родыгин, отменил 16 февраля 2020 года 95-летний юбилей. Несмотря на солидный возраст, композитор не оставлял музыкальные инструменты, более того, зимой народный артист купался в проруби на озере Шарташ, а также наизусть цитировал произведения Цицерона, Байрона, Пушкина и Бердяева.