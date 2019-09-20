Господь играет в гараже. За кем стоит андеграунд Нижнего Тагила

Мы уже немного рассказывали про «Народную» галерею — это гараж три на шесть метров. Придя туда в выходной, непосвященный может решить, что это секта: непонятная музыка, странно одетые люди и танцы у костра.

Я просто даже не знаю, где в нашем городе можно поиграть свою музыку,говорит Сергей Власов.

В 2017 году он закончил худграф Нижнетагильской педагогической академии и сейчас пишет музыку под псевдонимом «Апсел». Власов официально нигде не трудоустроен и мечтает зарабатывать творчеством, но уже пять лет — с тех пор, как он начал заниматься сочинительством — это только мечты. За это время Апсел попробовал себя в нескольких жанрах и остановился на Lo-fi.

Если грубо и кратко, то это направление с намеренно ухудшенным звучанием, но всё же, конечно, не стоит перегибать с ухудшением,объясняет музыкант.

выступление "апсел" в "Народной" Фото: Личный архив Сергея Власова

Власов признаётся, что музыкального образования не имеет. Говорит, что учился сам, экспериментируя. По его словам, именно это важнее всего в творчестве — эксперимент и непосредственно процесс создания. Применение экспериментальной музыке уже нашла супруга Власова — художница Алиса Горшенина.

Она использует мою музыку в своём видео-арте, ещё недавно про неё выходил мини-фильм, я написал к нему саундтрек. Буду пробовать себя в других направлениях, чтобы расширить рамки в своей голове, и синтезируя направления делать что-то своё,поделился «апсел».

Власов отмечает, что продвигать музыку из Нижнего Тагила можно с помощью интернета.

Можно получить обратную связь — музыка не просто лежит в интернете,отмечает он.

Сергей Власов Фото: Личный архив Сергея Власова

Это похоже и на остальных «членов секты Народная». Они позиционируют себя как андеграунд, противопоставляя своё творчество массовой культуре. Некоторые прямо заявляют, что совсем не стремятся к славе и признанию — играют для своей маленькой аудитории, которая сама их находит. По словам музыкантов, «свой» зритель куда важнее стадиона незнакомцев.

Многотысячная аудитория это не про меня. Раньше я думал на счёт того чтобы всё бросить и переехать в Питер, но сейчас понимаю, что Тагил и Урал — моё, и здесь мои люди,говорит солист группы «Ленивая комета» Гоша Гордиенко.

Фото: группа "ВКонтакте" "Ленивая комета"

Гоша учится в музыкальном колледже на эстрадном отделении. До выпуска остаётся три года. После этого он планирует заниматься звукорежиссурой. Опыта у него пока, правда, никакого нет.

Я ещё не работал, но с людьми общался — есть куда пойти,признаётся Гордиенко.

один из концертов в "Народной" Фото: Аня Киященко

«Ленивую комету» он создал вместе с друзьями, двумя такими же студентами, в 2018 году. Они сочиняют песни в жанре «Shoegaze». Гоша пишет аранжировки и текст, записывает на магнитофон и отдаёт на сведение приятелю.

Сейчас такое время, что, всё что делается в гитарно-ансамблевой музыке, это всё шугейз. Как, например, в 70-х всё в мире было «психоделом»,объясняет Гордиенко.

Репетирует «Комета» в музыкальной школе, куда их пускают по знакомству. Говорят, что всё делается исключительно ради творчества — зарабатывать этим не планируют. На вопрос о возможном переезде из Нижнего Тагила в города «побольше и помузыкальнее» уверенно отвечают «нет».

выступление "Ленивой кометы" в "Народной" Фото: личный архив Гоши Гордиенко

Напомним, «Народную» открыли участники творческого объединения ЖКП. Ранее они же создали проект «Кубива», где в 2014 году проводили первый музыкальный концерт. Тогда их площадка принимала питерскую андеграунд-группу «Мутант Ъхвлам».

Ну, ты понимаешь, Нижний Тагил со своей, мягко говоря, скудной музыкальной жизнью и тут бац, как гром среди ясного неба, абсолютно дикий андеграундный концерт,рассказывает один из организаторов концертов в «Кубиве» Аркадий Фридман.

С тех пор в «Кубиве» неоднократно проводили концерты приезжих андеграунд-исполнителей. Вскоре присоединились местные, тагильские исполнители.

один из концертов в "Кубиве" Фото: группа "Вконтакте" "Кубива"

Все было на уровне — друзья послушают, поржут. Записали за день и оформили пять треков. Друзьям понравилось. Потом идея вставила и поперло нас,вспоминает солист группы «Ех-Любовь» Евгений Зверев.

На первые концерты группы приходило от силы с десяток человек, да и те — близкие друзья музыкантов. Фишка «Ех-Любви» — сатирические тексты о пороках общества, наложенные на танцевальную музыку.

[Раньше] мата, конечно, много получалось, но и сейчас не меньше. Это не специально,заверяет Евгений.

группа "Ех-Любовь" Фото: группа "ВКонтакте" "Ex-Любовь"

Позже он завёл паблик в «Вконтакте», где публиковал стихи собственного сочинения под псевдонимом Виктор Зилов. Сейчас на неё подписано более 2,5 тысяч человек, но, ка признаётся Зверев, это не принесло особых дивидендов его музыкальному проекту. Широкой популярности «Ех-Любовь» по-прежнему не добилась, хотя выступала в барах Екатеринбурга и Перми. Нечастые вызовы на сторонние площадки сам Зверев-Зилов объясняет обилием в их песнях всё той же «нецензурщины».

Как и Власов, участники «Е-Л» возлагают надежды на интернет, где в открытом доступе представлено их творчество. Группа не зарабатывает, но, как подчеркнули музыканты, никогда не отказывается от помощи и взносов. Их солист при этом работает в службе снабжения. Говорит, надо же на что-то гитары и «дошики» покупать.

Занимаемся этим по зову сердца, во имя угара на концертах, когда всем хорошо. Быть музыкантом в нашем городе — значит, в лучшем случае, слышать добрые слова и похвалы. Ну и пацаны проставиться могут по широте душевной за жизненные песни,поделился Зверев.

Выступление "Ех-Любовь" в "Кубиве" Фото: группа "Вконтакте" "Кубива"

Покидать Нижний Тагил он не планирует. По его словам, здесь уже есть всё, что нужно творческой личности — та же «Народная», где можно хоть каждый выходной играть свою музыку.

Обратный пример — 26-летний Давид Деймур, он же GSPD (по созвучию со словом «Господь», ранее Давид выступал как «МС Господь»). В инстаграме у Деймура около 80 тысячи подписчиков, а в ближайших планах — тур по 28 городам, в том числе и за рубежом. Давид пишет танцевальную электронную музыку с ироничными текстами. Началось всё три года назад в Санкт-Петербурге, куда он переехал из родного Нижнего Тагила. Давид начинал карьеру, записывая и публикуя музыку через приложение «Garage Band». В то же время он считает, что именно переезд в Питер сказался на его развитии — здесь больше потенциальных слушателей и поклонников.

Есть много клубов и баров, и там можно выступать хоть каждые выходные. Постепенно я выступал на площадках побольше, и вот уже в этом году дорос до стадиона в Санкт-Петербурге! В Тагиле, думаю, так бы не получилось, рассказал Давид Деймур.

один из концертов "GSPD" Фото: группа "Вконтакте" "GSPD"

Однако и он признаёт, что переезд в «столицы» не гарантирует славу и наоборот: остаться в Нижнем Тагиле — не значит лишить себя шансов на славу.

Главное — сохранить идентичность, но следить куда движется мода. Сейчас у всех есть интернет, так что не важно, где ты пишешь музыку. Не нужно думать, что переезд в Спб или Москву тут же изменит жизнь, главное быть деятельным и не бояться пробовать новое,говорит GSPD.

один из концертов "GSPD" Фото: группа "Вконтакте" "GSPD"