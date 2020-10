Свердловские полицейские поймали домогавшегося до школьника из Невьянска педофила

В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении школьника, сообщают «Вечерние ведомости» со ссылкой на собственные источники.

События произошли в Екатеринбурге три года назад, на тот момент мальчику было девять лет. Он живет со своей семьей в Невьянске. Уголовное дело было возбуждено спустя три года. Не исключено, что повзрослевший школьник, решил рассказать о случаях насилия родителям. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, ему вменяют два эпизода. Известно, что ранее он уже был судим по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» (ст. 148 УК РФ). Напомним, в Нижнем Тагиле в сентябре был задержан мужчина, который подозревается в изнасиловании девочек на Тагилстрое. В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в изнасиловании двух девочек на Тагилстрое

