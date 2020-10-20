Свердловские полицейские поймали домогавшегося до школьника из Невьянска педофила

События произошли в Екатеринбурге три года назад, на тот момент мальчику было девять лет. Он живет со своей семьей в Невьянске.
Уголовное дело было возбуждено спустя три года. Не исключено, что повзрослевший школьник, решил рассказать о случаях насилия родителям.
Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, ему вменяют два эпизода. Известно, что ранее он уже был судим по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» (ст. 148 УК РФ).
Напомним, в Нижнем Тагиле в сентябре был задержан мужчина, который подозревается в изнасиловании девочек на Тагилстрое.