Свердловские полицейские поймали домогавшегося до школьника из Невьянска педофила

Свердловские полицейские поймали домогавшегося до школьника из Невьянска педофила

Сегодня, 09:12ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении школьника, сообщают «Вечерние ведомости» со ссылкой на собственные источники.

События произошли в Екатеринбурге три года назад, на тот момент мальчику было девять лет. Он живет со своей семьей в Невьянске.

Уголовное дело было возбуждено спустя три года. Не исключено, что повзрослевший школьник, решил рассказать о случаях насилия родителям.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, ему вменяют два эпизода. Известно, что ранее он уже был судим по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» (ст. 148 УК РФ).

Напомним, в Нижнем Тагиле в сентябре был задержан мужчина, который подозревается в изнасиловании девочек на Тагилстрое.

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