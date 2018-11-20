Ремонт Пионерского сквера на Вагонке в Нижнем Тагиле запланирован в 2019 году

Пионерский сквер на улице Ильича включен в план реконструкции общественных территорий города. 20 ноября в администрации Нижнего Тагила обсудили эскизный проект его обустройства.

По плану в сквере будут игровые и спортивные площадки, пройдут ремонт внешнего ограждения и освещения, озеленение территории и установка новых скамеек и урн. Также принято решение установить в конструкцию чаши фонтана композицию «Лягушка», которая воссоздает его облик 1951 года.

Реконструкция сквера пройдет в случае одобрения министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области заявки на финансирование работ.