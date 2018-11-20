Волонтеры Нижнего Тагила освоят навыки спасения людей на тонком льду

Начальник Спасательной станции «Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила» расскажет об особенностях спасения людей, провалившихся под лед. Врач-специалист центра обучит волонтеров оказывать первую медицинскую помощь человеку, которого эвакуировали на берег. Добровольцы опробуют на манекене проведение сердечно-легочной реанимации.

Отрабатывать полученные знания волонтеры с сотрудниками Спасательной станции отправятся на Тагильский пруд. Здесь им расскажут, как правильно действовать при спасении людей, провалившихся под лед, и оказывать первую медицинскую помощь после эвакуации пострадавшего на берег, сообщает МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил».