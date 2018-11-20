Волонтеры Нижнего Тагила освоят навыки спасения людей на тонком льду
Сегодня, 20:30ОбществоФото: ПСС МБУ «Центр защиты населения и территории г. Н.Тагил»
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24 ноября в Нижнем Тагиле состоится обучение волонтеров навыкам спасения людей на тонком льду. Тренировки пройдут на Тагильском пруду.
Сюжеты: Нижний Тагил
Начальник Спасательной станции «Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила» расскажет об особенностях спасения людей, провалившихся под лед. Врач-специалист центра обучит волонтеров оказывать первую медицинскую помощь человеку, которого эвакуировали на берег. Добровольцы опробуют на манекене проведение сердечно-легочной реанимации.
Отрабатывать полученные знания волонтеры с сотрудниками Спасательной станции отправятся на Тагильский пруд. Здесь им расскажут, как правильно действовать при спасении людей, провалившихся под лед, и оказывать первую медицинскую помощь после эвакуации пострадавшего на берег, сообщает МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил».
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