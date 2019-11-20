Экипаж «Уральских авиалиний» получит звезды Героев России за аварийную посадку

Члены экипажа вылетели в Москву раньше. Сегодня их чувствуют в Министерстве транспорта РФ, а завтра торжественное мероприятие в Кремле.

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Жуковского в Симферополь, совершил экстренную посадку на кукурузном поле из-за возгорания. Причиной стало попадание птиц в оба двигателя лайнера. На борту находились 233 пассажира, ни один из них не пострадал.