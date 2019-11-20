Экипаж «Уральских авиалиний» получит звезды Героев России за аварийную посадку
Сегодня, 11:40ОбществоФото: pixabay.com
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Экипаж лайнера А-321 будет награжден в Москве за совершение аварийной посадки в Подмосковье, сообщает Ура.ру.
Награждение состоится в Кремле 21 ноября. Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин получат звезды Героев России.
Члены экипажа вылетели в Москву раньше. Сегодня их чувствуют в Министерстве транспорта РФ, а завтра торжественное мероприятие в Кремле.
Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Жуковского в Симферополь, совершил экстренную посадку на кукурузном поле из-за возгорания. Причиной стало попадание птиц в оба двигателя лайнера. На борту находились 233 пассажира, ни один из них не пострадал.
По Указу президента РФ Владимира Путина командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоены звания Героев России. Пятеро бортпроводников были награждены орденами Мужества.
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