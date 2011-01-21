Между Нижним Тагилом и Верхней Салдой построят четырехполосную автомобильную дорогу
21 января 2011, 07:18ОбществоОльга
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Генплан создания особой экономической зоны «Титановая долина» в Верхней Салде предполагает строительство новой транспортной системы между двумя городами, а также строительство жилого микрорайона на территории Салды.
Об этом сообщает агентство НЭП со ссылкой на министра промышленности области Александра Петрова.
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