В Свердловской области 15 жителей стали миллионерами по итогам новогоднего розыгрыша. Восемь человек уже обратились за положенным выигрышем.

Еще семь человек пока не забрали средства. В рейтинге наиболее удачливых регионов Свердловская область заняла пятое место, пишет «Областная газета». В общей сложности выигрыш в России получат 581 человек. В пресс-службе «Столото» напомнили, что победители имеют право обратиться за средствами в течение шести месяцев и в течение трех лет по уважительной причине.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter