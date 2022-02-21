Александр Бастрыкин подтвердил подлинность останков царской семьи под Екатеринбургом

Александр Бастрыкин подтвердил подлинность останков царской семьи под Екатеринбургом
Александр Бастрыкин подтвердил подлинность останков царской семьи под Екатеринбургом
Сегодня, 16:03ОбществоФото: Первый канал
Глава СК РФ Александр Бастрыкин подтвердил, что найденные в 1991 году под Екатеринбургом останки действительно принадлежат царской семье Романовых.

Об этом она рассказал в интервью «Российской газете». Это подтвердили многочисленные проведенные исследования. В частности гены найденных останков были сравнены с биоматериалами императора Александра III и генетическим профилем из крови на рубашке Николая II, которая хранится в Эрмитаже.

С 26 по 29 мая этого года должен состояться Архиерейский собор Русской православной церкви, на котором участники будут ознакомлены с результатами всех экспертиз. После РПЦ выскажет свою позицию по поводу подлинности останков.

Напомним, что останки пяти членов царской семьи и погибших слуг нашли в июле 1991 года под насыпью Старой Коптяковской дороги близ Екатеринбурга. 17 июля 1998 года их захоронили в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Еще через 9 лет были случайно обнаружены останки царевича Алексея и великой княжны Марии. В 2015 году расследование по делу царской семьи возобновилось.

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Екатеринбург
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