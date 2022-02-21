Александр Бастрыкин подтвердил подлинность останков царской семьи под Екатеринбургом

Напомним, что останки пяти членов царской семьи и погибших слуг нашли в июле 1991 года под насыпью Старой Коптяковской дороги близ Екатеринбурга. 17 июля 1998 года их захоронили в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Еще через 9 лет были случайно обнаружены останки царевича Алексея и великой княжны Марии. В 2015 году расследование по делу царской семьи возобновилось.