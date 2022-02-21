Александр Бастрыкин подтвердил подлинность останков царской семьи под Екатеринбургом

Об этом она рассказал в интервью «Российской газете». Это подтвердили многочисленные проведенные исследования. В частности гены найденных останков были сравнены с биоматериалами императора Александра III и генетическим профилем из крови на рубашке Николая II, которая хранится в Эрмитаже.
С 26 по 29 мая этого года должен состояться Архиерейский собор Русской православной церкви, на котором участники будут ознакомлены с результатами всех экспертиз. После РПЦ выскажет свою позицию по поводу подлинности останков.
Напомним, что останки пяти членов царской семьи и погибших слуг нашли в июле 1991 года под насыпью Старой Коптяковской дороги близ Екатеринбурга. 17 июля 1998 года их захоронили в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Еще через 9 лет были случайно обнаружены останки царевича Алексея и великой княжны Марии. В 2015 году расследование по делу царской семьи возобновилось.