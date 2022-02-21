Мальчик в Асбесте попал в больницу из-за нападения стаи собак в котельной

Мальчик в Асбесте попал в больницу из-за нападения стаи собак в котельной
Мальчик в Асбесте попал в больницу из-за нападения стаи собак в котельной
Сегодня, 13:11ОбществоФото: 1MI

Стая собак в котельной Асбеста чуть не разорвала детей

Стая собак в Асбесте набросилась на детей, которые без разрешения пробрались в помещение старой котельной.

Две девочки и мальчик в Асбесте гуляли вместе на улице. Они решили поиграть в здании котельной, расположенной на территории производственной базы в поселке 101 квартал. Сели в автобус и уехали туда, не сказав своим родителям ни слова. Нашли лазейку, пробрались на охраняемую территорию, но незнакомцев учуяли сторожевые собаки.

Услышав приближающийся лай, девочки побежали. Мальчик от них отстал, и животные на него набросились. Увидев это, одна из девочек вернулась и отогнала животных. К ним подошел сторож, взял ребенка на руки, отнес его в помещение и вызвал скорую медицинскую помощь.

Сейчас мальчик находится в больнице. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное. Прокуратура по факту травмирования ребенка организовала проверку.

Ведомство намерено проанализировать причины и обстоятельства, которые способствовали возникновению угрозы жизни и здоровью мальчика. Также оценивается степень тяжести травм, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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