Мальчик в Асбесте попал в больницу из-за нападения стаи собак в котельной

Две девочки и мальчик в Асбесте гуляли вместе на улице. Они решили поиграть в здании котельной, расположенной на территории производственной базы в поселке 101 квартал. Сели в автобус и уехали туда, не сказав своим родителям ни слова. Нашли лазейку, пробрались на охраняемую территорию, но незнакомцев учуяли сторожевые собаки.
Услышав приближающийся лай, девочки побежали. Мальчик от них отстал, и животные на него набросились. Увидев это, одна из девочек вернулась и отогнала животных. К ним подошел сторож, взял ребенка на руки, отнес его в помещение и вызвал скорую медицинскую помощь.
Сейчас мальчик находится в больнице. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное. Прокуратура по факту травмирования ребенка организовала проверку.
Ведомство намерено проанализировать причины и обстоятельства, которые способствовали возникновению угрозы жизни и здоровью мальчика. Также оценивается степень тяжести травм, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.