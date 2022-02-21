Мальчик в Асбесте попал в больницу из-за нападения стаи собак в котельной

Две девочки и мальчик в Асбесте гуляли вместе на улице. Они решили поиграть в здании котельной, расположенной на территории производственной базы в поселке 101 квартал. Сели в автобус и уехали туда, не сказав своим родителям ни слова. Нашли лазейку, пробрались на охраняемую территорию, но незнакомцев учуяли сторожевые собаки.