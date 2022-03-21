Самым популярным мессенджером России в марте стал Telegram

Самым популярным мессенджером России в марте стал Telegram
Самым популярным мессенджером России в марте стал Telegram
Сегодня, 16:26ОбществоФото: пресс-служба "МегаФон"
Telegram впервые обошел по трафику WhatsApp в марте 2022 года, став самым популярным мессенджером в России.

Пользователи стали активно подключаться к сервису с 24 февраля, при этом в Свердловской области трафик Telegram увеличился в два раза. Данные проанализировали специалисты МегаФона с помощью инструментов Big Data.

Так, за первые 14 дней марта доля Telegram в общем объеме трафика в мессенджерах на Среднем Урале превысила общероссийский показатель на 5% и возросла с 52% до 68% по сравнению с тем же периодом февраля.

На фоне блокировки других мессенджеров и соцсетей Telegram стал одним из основных источников информации и средством общения людей.

При этом WhatsApp теперь занимает вторую строчку по объему трафика, доля снизилась с 46% до 31%, а доля Viber — с 2% до 1%.

Популярность Telegram регистрируется почти на всей территории Российской Федерации. В конце 2021 года мессенджер был главным средством общения в 55 регионах страны, а сейчас стал лидером в 82. Самым популярным сервисом WhatsApp остается лишь в Чечне, Карачаево-Черкесии и Дагестане.

Также Telegram лидирует и по потреблению суточного мобильного трафика: в среднем каждый пользователь мессенджера расходует по 101 Мб. На WhatsApp пользователи тратят 26 Мб, а на Viber — 8 Мб.

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