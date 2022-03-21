Суд забрал участок земли выделенный администрацией Тугулыма матери 12 детей

По решению суда у матери 12 детей изъят земельный участок в Тугулыме. Его несколько лет назад выделила администрация района.

Однако оказалось, что в расчетах вышла ошибка и семье Кириченко с 12 детьми, а также другим семьям выделена земля, принадлежащая лесному фонду. Большая часть подаренных участков представляет собой лес с вековыми соснами, которые нельзя срубить, так как это уголовно наказуемо. Семьям стало известно об этом не сразу. Они в течение пяти лет платили земельный налог, копили деньги на строительство и собирались построить дом. Узнав про эту историю, один из меценатов Свердловской области подарил семье дом в Березовском. Год назад многодетная мама получила иск от Департамента лесного хозяйства. Получили их и другие многодетные семьи. Сутью иска является то, что земля находится незаконно в собственности, пишет Е1. По словам Екатерины Кириченко, несколько месяцев длились разбирательства, а администрацию привлекать к процессу не стали. Сроки обжалования, по словам многодетной матери, уже пропущены, так как живет семья за 300 километров и получила решение поздно. Другие семьи, рассказывает женщина, тоже не стали обращаться с апелляцией. Они обратились в прокуратуру, но там ничего сделать не смогли, так как есть решение суда. По словам Екатерины, теперь семьи не могут встать на очередь на получение земли, так как якобы это право уже использовано, а местная администрация на контакт не идет. По словам юриста, обжаловать решение суда обжаловать не получится, но можно подать встречные иски о признании действий администрации незаконными и взыскании морального вреда и убытков. Юрист объясняет, что вина лежит на администрации, так как она не проверила участки.

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