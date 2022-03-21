Суд забрал участок земли выделенный администрацией Тугулыма матери 12 детей

Суд забрал участок земли выделенный администрацией Тугулыма матери 12 детей
Суд забрал участок земли выделенный администрацией Тугулыма матери 12 детей
Сегодня, 09:54ОбществоФото: 1MI
По решению суда у матери 12 детей изъят земельный участок в Тугулыме. Его несколько лет назад выделила администрация района.

Однако оказалось, что в расчетах вышла ошибка и семье Кириченко с 12 детьми, а также другим семьям выделена земля, принадлежащая лесному фонду.

Большая часть подаренных участков представляет собой лес с вековыми соснами, которые нельзя срубить, так как это уголовно наказуемо. Семьям стало известно об этом не сразу. Они в течение пяти лет платили земельный налог, копили деньги на строительство и собирались построить дом. Узнав про эту историю, один из меценатов Свердловской области подарил семье дом в Березовском.

Год назад многодетная мама получила иск от Департамента лесного хозяйства. Получили их и другие многодетные семьи. Сутью иска является то, что земля находится незаконно в собственности, пишет Е1.

По словам Екатерины Кириченко, несколько месяцев длились разбирательства, а администрацию привлекать к процессу не стали. Сроки обжалования, по словам многодетной матери, уже пропущены, так как живет семья за 300 километров и получила решение поздно. Другие семьи, рассказывает женщина, тоже не стали обращаться с апелляцией. Они обратились в прокуратуру, но там ничего сделать не смогли, так как есть решение суда.

По словам Екатерины, теперь семьи не могут встать на очередь на получение земли, так как якобы это право уже использовано, а местная администрация на контакт не идет.

По словам юриста, обжаловать решение суда обжаловать не получится, но можно подать встречные иски о признании действий администрации незаконными и взыскании морального вреда и убытков. Юрист объясняет, что вина лежит на администрации, так как она не проверила участки.

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