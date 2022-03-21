В России ожидаются проблемы с поставками молока

Большое количество поставщиков лишилось доступа к ингредиентам и упаковке. Об этом пишет NEWS.ru. По словам Даниленко, самые большие проблемы появились с фруктовыми наполнителями и компонентами к упаковке. Производителям придется перенастраивать мощности, свою работу и корректировать линейку товаров. В наши дни производители молока нуждаются в кормовых добавках и зарубежной генетике. Активная перенастройка мощностей с точки зрения поставок уже началась, сказал эксперт.
Пока что-либо прогнозировать бессмысленно. Есть факторы, которые не зависят от производителей. Они появляются почти ежедневно. Предприниматели стараются работать с чиновниками, особенно с представителями Минсельхоза. Бизнес прилагает усилия для максимального облегчения режима импорта и снятия административных барьеров. Работа ведется по всей планете. Коммерсантам необходимы аналоги дефицитной продукции, альтернативные поставщики и дополнительные логистические возможности, подчеркнул собеседник издания.
Даниленко добавил, что большого дефицита молочных продуктов в Российской Федерации не будет. Подобный товар «будет на полках», но его ассортимент станет меньше. Изменится упаковка. Предприниматели ищут новые решения с точки зрения молочной продукции, но базовая основная молочка останется.