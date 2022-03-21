Вклады с самой высокой ставкой сегодня до 25%

Согласно последним новостям, Банк России принял решение по увеличению ключевой ставки до 20% годовых в конце февраля 2022 года. Такое решение позволит обеспечить увеличение максимальных депозитных ставок до уровней, которые требуются для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков.
Эта мера позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность. Выгодные вклады в крупных банках позволяет защитить сбережения граждан от обесценивания. Хорошие ставки по вкладам в размере от 20% предлагают такие кредитные организации, как Сбербанк, ВТБ, Почта Банк и т. д.
Банковский вклад представляет собой возможность для сохранения накопленных средств и увеличения сбережений. Российские кредитные организации предлагают услуги по открытию накопительных депозитов.
Вклад — сумма денег, которую клиент на некоторое время отдает на хранение в банк, после чего забирает ее обратно. В период, пока деньги находятся у банка, он ими распоряжается. За возможность использования вложенных средств банки предоставляют оплату. Это означает, что по окончании действия депозита вкладчик получает не только свои деньги, но и проценты за них.
По каким параметрам различаются депозиты:
Сегодня доходность по срочным депозитам, как правило, выше, чем по счетам до востребования. Это связано с тем, что в такой ситуации банк может планировать, в течение какого времени он может использовать деньги.
Какие вклады бывают по возможности снятия или пополнения денежных средств:
Депозит может быть рублевым или валютным, а также мультивалютным. Чтобы повысить привлекательность предложений, кредитные организации могут предложить пользователям дополнительные опции для управления сбережениями. Часто предлагаются специальные программы для пенсионеров и студентов, премиальных или зарплатных пользователей.
Помимо этого, большая доля крупных российских банков принимает участие в государственной программе страхования. По ней гарантирован возврат депозита до 1,4 млн рублей при возникновении страхового случая.
В Сбербанке можно открыть вклад с доходностью до 21% годовых. Минимальный срок действия — от 1 месяца. Требуется положить на счет от 100 тысяч рублей и пополнять его в случае необходимости.
Деньги можно положить на 1, 2, 3 месяца, полгода или год. Выводить деньги нельзя, исключением являются только полученные проценты. Их пользователь получает в конце временного промежутка, прописанного в банковском договоре. Доходность зависит от срока вклада и способа его открытия — в отделении или через приложение. Пользователь может вернуть деньги раньше времени, однако ставка в таком случае понизится до 0,01% годовых.
Предложение Газпромбанка по высокой ставке — «Копить». Доходность составляет до 21,4% годовых. Можно положить от 15 000 рублей. Предложение доступно онлайн. Минимальный срок — от 1 месяца.
Дополнительно пользователи могут получить бонусы за покупки по карте. Клиенты старшего возраста и премиум-пользователи получают до 0,3% дополнительно к ставке. Чтобы стать клиентом, требуется заказать карту в кредитной организации. После этого можно создать счет онлайн.
В Совкомбанке вкладчики могут воспользоваться предложением «Оптимальный». Доходность составляет 23% при длительности депозита в течение 3 месяцев. При открытии на 180 суток она составит 10%, на 1095 — 12%.
Счет открывается в рублях, потребуется от 10 000. Выводить средства нельзя в период действия договора, при досрочном его закрытии ставка снижается до 0,01% годовых.
Доходность предложения «Новое время» в ВТБ составляет до 22,93%. На счет можно положить от 1000 рублей. Срок действия составляет 181 сутки. После того, как средства положены на счет, его нельзя пополнять или выводить средства.
Помимо этого, в ВТБ можно открыть «Вклад Первый». Если создавать его через приложение, минимальная сумма депозита будет равна 1000 руб. Если клиент обращается в отделение, минимальная сумма составит 30 000 рублей. Срок действия составляет 91 сутки.
ОТП Банк предлагает клиентам открыть депозит до 20% годовых на срок от 3 месяцев. Можно открыть вклад дистанционно после установки приложения. Минимальная требуемая сумма составляет от 10 тысяч рублей. Получить проценты можно в конце действия договора.
Снимать средства или дополнительно их вносить нельзя. При преждевременном снятии договор с организаций расторгается. Уточнить нюансы выплаты налогов по процентам с депозитов можно в отделении.
В учреждении можно открыть вклад «Надежный» с доходностью до 21% годовых. Действие вклада составляет от 3 до 24 месяцев. В качестве валюты можно использовать отечественные рубли или доллары США.
Можно вложить от 50 тысяч рублей. Премиальные пользователи получают +1 процент к действующей ставке.
В Почта Банк можно открыть «Сейф счет». Ставка составляет 25% годовых на остаток. В течение действия договора средства доступны и клиент может их переводить. Проценты начисляются на остаток.
Для открытия в кредитную организацию могут обращаться действующие и новые клиенты. Счет является бессрочным. Проценты начисляются каждый месяц на средства от 100 тысяч рублей. Воспользоваться предложением можно в отделении.
Открывается счет бессрочно. Проценты начисляются каждый месяц на любую сумму более 100 000. Чтобы открыть депозит, требуется обратиться в отделение Почта Банка.
В Россельхозбанке клиентам предлагают открыть депозит «Доходный». Ставка по нему равна до 21%. Срок вклада — от 3 месяцев до 4 лет. Можно положить от 3000. Клиент может выбрать, как ему будут начисляться проценты — ежемесячно или в конце срока. Нельзя проводить операции по выводу средств или пополнению. При необходимости можно провести процедуру пролонгации.
В Тинькофф можно открыть вклад с доходностью до 23,14% годовых. Срок депозита составляет от 3 месяцев до 2 лет. Минимальная сумма для внесения равна 50 000 рублей.
Пользователям — физическим лицам предоставляется возможность открыть счет в отечественной валюте, долларах, евро. Можно открыть мультивалютный депозит в марте этого года, чтобы распределить сбережения по своему усмотрению.