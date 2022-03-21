Вклады с самой высокой ставкой сегодня до 25%

Вклад — сумма денег, которую клиент на некоторое время отдает на хранение в банк, после чего забирает ее обратно. В период, пока деньги находятся у банка, он ими распоряжается. За возможность использования вложенных средств банки предоставляют оплату. Это означает, что по окончании действия депозита вкладчик получает не только свои деньги, но и проценты за них.