Кирилл Сухов: для участия в олимпиаде математикам надо тренироваться круглый год

В 2020 году в Петербурге состоится 61-я Международная математическая олимпиада (ММО). Впервые в город на Неве для участия в мероприятии приедут гости из более чем ста стран мира.

Как сообщает NewsNN, тремя годами ранее российские участники впервые стали теми, кто занял первые места в ММО. В марте текущего года российская команда завоевала сразу пять медалей на ММО в Румынии.

Россия участвует в ММО благодаря Академии “Просвещение”. Эти соревнования стали главным критерием для подготовки к 61-й Международной математической олимпиаде. Сухов уверен, что наша сборная получит высокие награды.

Он подчеркнул, что повысить позиции удалось благодаря внедрению новой системы по подбору участников и их подготовке. Сегодня на участие в команде заявки подали 15 человек. Из трех прошлогодних финалистов в ММО текущего года подходят только двое. Это говорит о том, что изменились главные критерии отбора, среди которых на первое место вышли эффективность и интеллектуальная подготовка кандидата на сегодняшний день.

Сухов добавил, что год от года задания на математической олимпиаде становятся все труднее и труднее. Инновационный подход к отбору позволяет выявить талантливых и математически выносливых школьников, которые смогут посвятить подготовке большую часть своего времени. Кандидатов отбирают среди учащихся 10-11 классов, которые ранее уже были призерами или победителями Всероссийской школьной олимпиады.

Подготовка к участию в олимпиаде проходит в рамках допобразования. Индивидуальный и внимательный подход педагогов, подчеркнул Сухов, позволяет выявить таланты школьников еще в зародыше, среди которых и таланты будущих участников олимпиады. Он отметил, что иногда даже самые способные к математике школьники не могут принимать участие в ММО из-за ее спортивного режима, то есть не могут быстро переключаться или зацикливаются на какой-то одной теме.