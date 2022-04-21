Абрамченко: РЭО разработает план вовлечения в оборот вторичного сырья

Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что программы направлены на максимальное вовлечение вторичного сырья из отходов промышленности, сельхозотрасли, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Как сообщает телеканал 360tv.ru, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что программы разрабатываются в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» и направлены на вовлечение вторсырья из отходов, которые образуются в промышленной отрасли, сельском хозяйстве, ЖКХ и строительстве, а также на применение альтернативного топлива, получаемого из отходов. Буцаев подчеркнул, что в РЭО подготовят детальный план вовлечения вторичных ресурсов в оборот с учетом нынешних экономических условий, что благоприятно отразится и на экологии, и на экономике государства.
Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко провела совещание, в рамках которого участники обсудили реализацию федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». По ее словам, отраслевые программы уже подготовили Минстрой и Минпромторг. Минсельхозу необходимо ускорить доработку своей программы по вовлечению ресурсов в сельском хозяйстве, чтобы успешно реализовать федеральный проект. Все четыре программы должны быть утверждены уже этим летом.
Абрамченко отметила, что много потенциально полезных ресурсов можно вовлечь в оборот. Это положительно повлияет на экологию и на работу предприятий. В первую очередь необходимо разработать детальные планы вовлечения в оборот отходов производства и потребления в основных сферах с учетом сложившейся экономической ситуации. Например, создать механизмы, которые помогут из отходов, образующихся в сфере строительства, производить отделочные материалы, а из отходов сельскохозяйственной отрасли — удобрения.