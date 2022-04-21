Абрамченко: РЭО разработает план вовлечения в оборот вторичного сырья

Как сообщает телеканал 360tv.ru, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что программы разрабатываются в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» и направлены на вовлечение вторсырья из отходов, которые образуются в промышленной отрасли, сельском хозяйстве, ЖКХ и строительстве, а также на применение альтернативного топлива, получаемого из отходов. Буцаев подчеркнул, что в РЭО подготовят детальный план вовлечения вторичных ресурсов в оборот с учетом нынешних экономических условий, что благоприятно отразится и на экологии, и на экономике государства.