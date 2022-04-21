Одноклассники запустили поиск друзей по никнеймам из других соцсетей

Теперь для поиска нужного человека необязательно вводить имя, фамилию или применять фильтры — результаты поиска по никнейму пользователей сразу покажут нужный профиль. Для того, чтобы добавить никнейм из других социальных сетей, пользователю нужно зайти в настройки профиля в раздел «Другие профили» и указать никнеймы из Twitter, TikTok, ВКонтакте, Telegram, Viber и WhatsApp. В разделе «другое» пользователи также смогут указать имя из любой другой популярной платформы.