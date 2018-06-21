Тагильские волонтеры подали заявки на всероссийский конкурс «Доброволец России»

В 2018 году на участие в конкурсе «Доброволец России» заявлено более трех тысяч проектов из 85 регионов по 12 номинациям. В том числе заявки подали трое тагильчан.

Сергей Намятов разработал проект «Имена победы». В нем собраны всевозможные экскурсии и квесты, которые знакомят участников с памятниками героям Великой Отечественной войны, установленными в Нижнем Тагиле, улицами, носящими имена знаменитых фронтовиков.

Ученица начальных классов школы №90 Таня Базанова заявила на участие в конкурсе свой проект «Исторические места Нижнего Тагила», который разработала вместе с одноклассниками и педагогами.

Никита Бородин, который является лидером тагильского отделения региональной организации «Добровольцы России», представит свой проект «Гармония возможностей».

Летом пройдет заочный региональный отбор лучших добровольческих проектов. В ноябре состоится награждение победителей в Уральском федеральном округе. В декабре они поедут на федеральный этап в Москву, сообщает «Тагильский рабочий».