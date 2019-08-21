В Екатеринбурге ради строительства телебашни вырубят 1,6 гектара леса
Сегодня, 08:22ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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На Уралмаше в Екатеринбурге планируется вырубить 1,6 гектара леса ради строительства телебашни, сообщает портал Е1 со ссылкой на данные из постановления, подписанного мэром Александром Высокинским.
Сюжеты: Екатеринбург
Телебашня ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» появится на участке на улице Космонавтов, 99. Между тем, вырубкой леса и таким соседством недовольны жители ближайших домов. Они полагают, что вышка будет давать опасное излучение. Екатеринбуржцы направили письмо президенту России Владимиру Путину.
В обращении сказано, что экспертиза для получения разрешения на строительство проводилась в 2016 году, и тогда данный участок был менее застроен жилыми домами. В настоящий момент там построены 12 новых домов и детский сад, а также идет застройка нового микрорайона.
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