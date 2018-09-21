Сидел 9 раз: подозреваемый в краже из больницы задержан в Нижнем Тагиле

По словам заведующей больницей, у одного из врачей в дневное время пропали личные вещи.

Следователи выяснили, что неизвестный дождался, когда медработник выйдет из кабинета, и залез в окно первого этажа, которое было открыто. Преступник украл кошелек, документы и сотовый телефон. Полицейские установили личность подозреваемого по оставленным на месте преступления отпечаткам пальцев . Им оказался неоднократно судимый 30-летний мужчина.

Мужчина имел девять судимостей и 6 сентября в очередной раз освободился из тюрьмы. После задержания он признался, что идея украсть вещи возникла спонтанно, когда он проходил мимо окна.