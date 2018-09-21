Сидел 9 раз: подозреваемый в краже из больницы задержан в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый в краже личного имущества врача из больницы на ул. Вязовской.
По словам заведующей больницей, у одного из врачей в дневное время пропали личные вещи.
Следователи выяснили, что неизвестный дождался, когда медработник выйдет из кабинета, и залез в окно первого этажа, которое было открыто. Преступник украл кошелек, документы и сотовый телефон. Полицейские установили личность подозреваемого по оставленным на месте преступления отпечаткам пальцев . Им оказался неоднократно судимый 30-летний мужчина.
Мужчина имел девять судимостей и 6 сентября в очередной раз освободился из тюрьмы. После задержания он признался, что идея украсть вещи возникла спонтанно, когда он проходил мимо окна.
Кошелек и телефон подозреваемый выкинул, а деньги забрал. Как сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское», на указанном месте на ул. Красноармейской сыщики обнаружили только кошелек, телефон не был найден.