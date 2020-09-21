На Урале будут судить мужчин за покупку сигарет Parliament на фальшивые деньги

На Урале будут судить мужчин за покупку сигарет Parliament на фальшивые деньги

Сегодня, 13:51ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В суд было направлено уголовное дело по факту сбыта и хранения фальшивых пятитысячных купюр, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

Фигурантами дела стали два уроженца одной из бывших союзных республик. Оба они 1992 года рождения.

В интернет-магазине они приобрели партию фальшивых пятитысячных банкнот, а после чего стали расплачиваться ими в продуктовых магазинах Свердловской области. Мужчины покупали товары небольшой стоимости, чтобы прибыль оказалась максимальной.

По словам пресс-секретаря главка Валерия Горелых, подозреваемых задержали следователи из подразделения по борьбе с преступлениями в сфере экономики. В результате операции были изъяты восемь пятитысячных поддельных купюр, а также травматическое оружие.

Отмечается, что подделки были хорошего качества, на них были водяные знаки и защитная лента.

По возбужденным уголовным делам подозреваемым грозит до четырех и восьми лет лишения свободы.

Напомним, накануне в Екатеринбурге поймали мужчину, который расплатился с администратором гостиницы «билетом банка приколов».

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