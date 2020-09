На Урале будут судить мужчин за покупку сигарет Parliament на фальшивые деньги

В суд было направлено уголовное дело по факту сбыта и хранения фальшивых пятитысячных купюр, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

Фигурантами дела стали два уроженца одной из бывших союзных республик. Оба они 1992 года рождения. В интернет-магазине они приобрели партию фальшивых пятитысячных банкнот, а после чего стали расплачиваться ими в продуктовых магазинах Свердловской области. Мужчины покупали товары небольшой стоимости, чтобы прибыль оказалась максимальной. По словам пресс-секретаря главка Валерия Горелых, подозреваемых задержали следователи из подразделения по борьбе с преступлениями в сфере экономики. В результате операции были изъяты восемь пятитысячных поддельных купюр, а также травматическое оружие. Отмечается, что подделки были хорошего качества, на них были водяные знаки и защитная лента. По возбужденным уголовным делам подозреваемым грозит до четырех и восьми лет лишения свободы. Напомним, накануне в Екатеринбурге поймали мужчину, который расплатился с администратором гостиницы «билетом банка приколов». В Екатеринбурге мужчина заплатил за гостиницу мокрой игрушечной купюрой и был пойман

Related news: В Екатеринбурге мужчина заплатил за гостиницу мокрой игрушечной купюрой и был пойман

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter