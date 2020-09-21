На Урале будут судить мужчин за покупку сигарет Parliament на фальшивые деньги

Фигурантами дела стали два уроженца одной из бывших союзных республик. Оба они 1992 года рождения.
В интернет-магазине они приобрели партию фальшивых пятитысячных банкнот, а после чего стали расплачиваться ими в продуктовых магазинах Свердловской области. Мужчины покупали товары небольшой стоимости, чтобы прибыль оказалась максимальной.
По словам пресс-секретаря главка Валерия Горелых, подозреваемых задержали следователи из подразделения по борьбе с преступлениями в сфере экономики. В результате операции были изъяты восемь пятитысячных поддельных купюр, а также травматическое оружие.
Отмечается, что подделки были хорошего качества, на них были водяные знаки и защитная лента.
По возбужденным уголовным делам подозреваемым грозит до четырех и восьми лет лишения свободы.
Напомним, накануне в Екатеринбурге поймали мужчину, который расплатился с администратором гостиницы «билетом банка приколов».