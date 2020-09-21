Осужденному за клевету на Цуканова екатеринбургскому пиарщику смягчили наказание

Осужденному за клевету на Цуканова екатеринбургскому пиарщику смягчили наказание

Сегодня, 18:40ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Свердловский областной суд сократил уральскому пиарщику Ярославу Ширшикову срок наказания в колонии-поселения на два дня — до семи месяцев и двух дней. Об этом Ширшиков написал в своем Telegram-канале.

По словам адвоката осужденного Антона Косачева, суд счел обоснованной замену Ширшикову на основании документа из министерства общественной безопасности Свердловской области. В нем сказано, что пиарщик принимал участие в мероприятии у парка XXII Партсъезда.

Он отметил, что нигде не указано, в чем именно проявлялось участие.

Напомним, уголовное дело о клевете в отношении Ширшикова было возбуждено из-за того, что в открытом обращении к президенту РФ Владимиру Путину он назвал полпреда президента в УрФО Николая Цуканова «польским шпионом». Оно было объединено с делом о призывах к массовым беспорядкам. В марте 2020 года Ширшиков был приговорен к 1,5 годам ограничения свободы.

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