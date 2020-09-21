Осужденному за клевету на Цуканова екатеринбургскому пиарщику смягчили наказание

Напомним, уголовное дело о клевете в отношении Ширшикова было возбуждено из-за того, что в открытом обращении к президенту РФ Владимиру Путину он назвал полпреда президента в УрФО Николая Цуканова «польским шпионом». Оно было объединено с делом о призывах к массовым беспорядкам. В марте 2020 года Ширшиков был приговорен к 1,5 годам ограничения свободы.