В Свердловской области выявили 123 новых случая заболевания коронавирусом

За последние сутки в Российской Федерации выявлено 6 196 случаев заражения в 84 регионах страны. Всего с начала пандемии зарегистрировано 1 109 595 случаев. По выздоровлению выписано 2 616 пациентов, общее число возросло до 911 973. Официально подтвержден 71 летальный случай от коронавируса, за все время скончались 19 489 россиян.