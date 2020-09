В Свердловской области выявили 123 новых случая заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки в Свердловской области коронавирус выявлен у 123 человек, сообщает региональный оперштаб.

С начала пандемии в Свердловской области зафиксировано 27 922 случая заболевания. По выздоровлению из больниц выписаны 59 человек, число выздоровевших достигло 21 204. За 20-21 сентября официально не подтверждено ни одного случая смерти, за все время в Свердловской области от COVID-19 скончались 568 человек. За последние сутки в Российской Федерации выявлено 6 196 случаев заражения в 84 регионах страны. Всего с начала пандемии зарегистрировано 1 109 595 случаев. По выздоровлению выписано 2 616 пациентов, общее число возросло до 911 973. Официально подтвержден 71 летальный случай от коронавируса, за все время скончались 19 489 россиян.

