Уральский приборостроительный завод оштрафован за загоревшиеся аппараты ИВЛ

Уральский приборостроительный завод оштрафован за загоревшиеся аппараты ИВЛ

Сегодня, 15:13ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге УПЗ оштрафован за некачественные аппараты ИВЛ, которые загорелись в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Соответственное решение суда размещено в картотеке арбитражных дел.

Иск был подан Росздравнадзором по итогам проверки после возгарания аппаратов ИВЛ «Авента-М». В результате испытаний поставляемой продукции специалисты признали приборы недоброкачественными.

Арбитражный суд Свердловской области рассмотрел материалы дела и наложил на производителя некачественной медицинской продукции административное наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей.

Напомним, в США как опасные отходы были утилизированы 45 аппаратов ИВЛ, произведенных на УПЗ. По информации некоторых СМИ причиной послужили возгорания аппаратов в российских больницах и тот факт, что УПЗ входит в корпорацию «Ростех», которая находится под американскими санкциями.

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