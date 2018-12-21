Полицейский Дед Мороз пришел в гости к детям в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:20ОбществоФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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В нижнем Тагиле детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, поздравляют с праздником сотрудники полиции МУ МВД России «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле началась акция «Полицейский Дед Мороз», в рамках которой полицейские Нижнего Тагила поздравляют с праздником малообеспеченные семьи, в которых воспитываются маленькие дети и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
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Первыми сотрудники полиции поздравили и вручили подарки подопечным семьям в селе Покровское. К детям Дед Мороз и Снегурочка приехали на новогодних санях, запряженных лошадью. Ребятам, помимо подарков и волшебного письма от «Полицейского Деда Мороза», полицейские напомнили о безопасности и правилах поведения, а также рассказали родителям об ответственности и обязанностях по воспитанию детей, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».
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