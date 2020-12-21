В Екатеринбурге подрались пристав и женщина-адвокат из-за спора о паспорте

В Екатеринбурге подрались пристав и женщина-адвокат из-за спора о паспорте

Сегодня, 18:22ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге судебный пристав ударил по лицу женщину-адвоката, а ее мужа, который пытался заступиться, заковал в наручники.

Супруги сняли побои и обратились в Следственный комитет. На их защиту встала региональная адвокатская палата, пишет Ура.ру.

Инцидент произошел 15 декабря в здании Управления судебного департамента на улице Кузнечной в Екатеринбурге. Дежуривший в тот день на входе судебный пристав, отказался впускать в здание мужа женщины-адвоката. Дело в том, что у него при себе отсутствовал паспорт, но были водительские права. В результате спор о том, являются ли они документом удостоверяющим личность, перерос в конфликт. В результате адвокат пообещала, что обратится в управление ФССП.

Девушка рассказывает, что пристав кричал, что у него «свой закон» и преградил им с супругом путь. Она отметила, что у нее была рассечена губа, а на мужа пристав надел наручники, но сразу снял после прибытия экипажа «Росгвардии».

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