В Екатеринбурге подрались пристав и женщина-адвокат из-за спора о паспорте

Инцидент произошел 15 декабря в здании Управления судебного департамента на улице Кузнечной в Екатеринбурге. Дежуривший в тот день на входе судебный пристав, отказался впускать в здание мужа женщины-адвоката. Дело в том, что у него при себе отсутствовал паспорт, но были водительские права. В результате спор о том, являются ли они документом удостоверяющим личность, перерос в конфликт. В результате адвокат пообещала, что обратится в управление ФССП.