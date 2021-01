Экипаж МКС ищет еще одно место утечки воздуха

На Международной космической станции экипаж ищет еще одну трещину.

В середине февраля на станцию вместе с грузовым космическим кораблём «Прогресс» доставят мощный микроскоп. Пока мы нашли одну, и под подозрением ещё одно место, где есть какая-то негерметичность,цитирует ТАСС руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьёва. Первую трещину космонавты нашли в октябре 2020 года, для этого им дважды пришлось изолироваться. В результате поисков было установлено, что утечка происходит в российском модуле «Звезда». Её обнаружили с помощью пакетика чая. Его разрезали, а щепотку содержимого высыпали в районе предполагаемой утечки. По движению частиц была установлена трещина. Здоровью и жизни экипажа утечка не угрожала. Сейчас на борту МКС находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавты НАСА Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

