Экипаж МКС ищет еще одно место утечки воздуха

Экипаж МКС ищет еще одно место утечки воздуха

Сегодня, 15:01ОбществоPhoto: pixabay.com
На Международной космической станции экипаж ищет еще одну трещину.

В середине февраля на станцию вместе с грузовым космическим кораблём «Прогресс» доставят мощный микроскоп.

Пока мы нашли одну, и под подозрением ещё одно место, где есть какая-то негерметичность,цитирует ТАСС руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьёва.

Первую трещину космонавты нашли в октябре 2020 года, для этого им дважды пришлось изолироваться. В результате поисков было установлено, что утечка происходит в российском модуле «Звезда». Её обнаружили с помощью пакетика чая. Его разрезали, а щепотку содержимого высыпали в районе предполагаемой утечки. По движению частиц была установлена трещина. Здоровью и жизни экипажа утечка не угрожала.

Сейчас на борту МКС находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавты НАСА Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

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