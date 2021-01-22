Экипаж МКС ищет еще одно место утечки воздуха

Первую трещину космонавты нашли в октябре 2020 года, для этого им дважды пришлось изолироваться. В результате поисков было установлено, что утечка происходит в российском модуле «Звезда». Её обнаружили с помощью пакетика чая. Его разрезали, а щепотку содержимого высыпали в районе предполагаемой утечки. По движению частиц была установлена трещина. Здоровью и жизни экипажа утечка не угрожала.