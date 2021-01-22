Поиск наркотиков, следовая работа: как в Нижнем Тагиле трудятся кинологи и их питомцы

Первая собака у меня была ротвейлер. Ротвейлер был переросток и он был кучерявый. Когда меня люди спрашивали откуда он, я говорил – армейский питомник Красная звезда. Спрашивали почему кучерявый, я говорил – это зимний вариант. Мне было не страшно с ним куда-то выходить,говорит Дмитрий Силков.