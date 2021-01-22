Поиск наркотиков, следовая работа: как в Нижнем Тагиле трудятся кинологи и их питомцы

Безудержный громкий лай служебных собак звучит со стороны центра кинологической службы МУ МВД «Нижнетагильское». Тору уже 13 лет, но он активен и все еще продолжает работать. Младший малинуа Гор повсюду следует за старшим товарищем. В кинологическом центре, кроме малинуа, работают немецкие овчарки, лабрадоры, спаниель, среднеазиатские овчарки, ризеншнауцеры.
Собак берут в основном из питомников, но бывают и исключения. В вольере за двойной решеткой сидит бурято-монгольский волкодав по кличке Балу. Этот пес редкой злобной породы оказался не нужен хозяевам. Кинологическая служба забрала собаку на свое попечение. Из Балу вышел также хороший служебный пес.
Кинологи берут в основном шестимесячных щенков и до года воспитывают их сами силами старших инспекторов, рассказал руководитель Центра кинологической службы капитан полиции Максим Халитов.
Собаки за это время должна знать элементарные вещи, то есть общий курс дрессировки, послушание. А в Уфу они уже едут по тому направлению обучаются том, по которому мы определяем,пояснил Максим Халитов.
Работать с собаками профессионально можно по двум направлениям: следовая работа и поиск наркотических и психотропных веществ. У кинолога при этом может быть не одна собака.
Кинологи сами ухаживают за питомцами: кормят, убирают за ними. Случается, сотрудники работают с личными собаками. Как Дмитрий Силков со своими малинуа.
Дмитрий Силков - старший инспектор социально кинологической службы в Нижнем Тагиле, капитан полиции. Он работает кинологом с 1995 года. За время службы у Дмитрия было шесть собак, сейчас работает с седьмой. Предпочитает собак, которые хорошо подходят по рабочим качествам.
Первая собака у меня была ротвейлер. Ротвейлер был переросток и он был кучерявый. Когда меня люди спрашивали откуда он, я говорил – армейский питомник Красная звезда. Спрашивали почему кучерявый, я говорил – это зимний вариант. Мне было не страшно с ним куда-то выходить,говорит Дмитрий Силков.
Дмитрий говорит, современные животные не обладают устойчивой психикой. Собака может испугаться даже летящего с поля пакета. Кинолог уверен, что это произошло после разделения собак для шоу и рабочего разведения.
Шоу делали чисто под красоту. Немецкая овчарка старого типа квадратная, здоровая. Морда здоровая, 60-й размер шапки был мал для кобеля, немца. Сейчас собаке круп занизили - за счет занижения у нее дисплазия, суставы очень быстро выходят из строя, прыгательные суставы очень слабые. Сейчас почти все немецкие овчарки шоу линии перестали кусаться,делится Дмитрий Силков.
По опыту работы с разными собаками Дмитрий предпочел перейти на другую породу - более активных и злобных бельгийских овчарок (малинуа).
Встречу с собаками и кинологами в Нижнем Тагиле организовали в преддверии дня студентов полиция и общественный совет. Девушки и молодые люди пришли познакомиться с работой кинологов в рамках акции «Студенческий десант».
Служить в полиции с собаками можно начать после школьной скамьи, рассказали ребятам. Кинологов в нашей стране готовят три учебных центра: в деревне Ляхово под городом Уфа, в Подмосковье и Ростове. В Нижнем Тагиле в центре кинологической службы сейчас работают 11 кинологов, трое уехали в командировку на начальное обучение под Уфу.
Если молодой человек никогда не был связан с собаками, он также может начать службу, объяснил Максим Халитов. Новенькому дают в компаньоны щенка.
На встрече с кинологами молодежь узнала плюсы работы с четвероногими от старшего лейтенанта внутренней службы Анастасии Худяковой. Значимыми были выделены стабильная зарплата, карьерный рост, тридцатидневный отпуск. Вчерашние школьники смогут получить высшее образование бесплатно, причем будут обеспечены питанием и жильем на время учебы. На последнем курсе получат офицерское звание, а после выпуска стаж пять лет. Правда, чтобы начать службу надо будет пройти строгий отбор: медицинскую, психологическую диагностику и полиграф.