Поиск наркотиков, следовая работа: как в Нижнем Тагиле трудятся кинологи и их питомцы

Насторожился, приготовился, полетел и набросился на рукав «злоумышленника». Малинуа Тор показал мастер-класс по защите хозяина. Четвероногий из центра кинологической службы МУ МВД «Нижнетагильское» представил гостям свои боевые качества.

Собаки на службе Безудержный громкий лай служебных собак звучит со стороны центра кинологической службы МУ МВД «Нижнетагильское». Тору уже 13 лет, но он активен и все еще продолжает работать. Младший малинуа Гор повсюду следует за старшим товарищем. В кинологическом центре, кроме малинуа, работают немецкие овчарки, лабрадоры, спаниель, среднеазиатские овчарки, ризеншнауцеры. Собак берут в основном из питомников, но бывают и исключения. В вольере за двойной решеткой сидит бурято-монгольский волкодав по кличке Балу. Этот пес редкой злобной породы оказался не нужен хозяевам. Кинологическая служба забрала собаку на свое попечение. Из Балу вышел также хороший служебный пес. Кинологи берут в основном шестимесячных щенков и до года воспитывают их сами силами старших инспекторов, рассказал руководитель Центра кинологической службы капитан полиции Максим Халитов. Собаки за это время должна знать элементарные вещи, то есть общий курс дрессировки, послушание. А в Уфу они уже едут по тому направлению обучаются том, по которому мы определяем,пояснил Максим Халитов. Работать с собаками профессионально можно по двум направлениям: следовая работа и поиск наркотических и психотропных веществ. У кинолога при этом может быть не одна собака. Есть такая работа - кинолог Кинологи сами ухаживают за питомцами: кормят, убирают за ними. Случается, сотрудники работают с личными собаками. Как Дмитрий Силков со своими малинуа. Дмитрий Силков - старший инспектор социально кинологической службы в Нижнем Тагиле, капитан полиции. Он работает кинологом с 1995 года. За время службы у Дмитрия было шесть собак, сейчас работает с седьмой. Предпочитает собак, которые хорошо подходят по рабочим качествам. Первая собака у меня была ротвейлер. Ротвейлер был переросток и он был кучерявый. Когда меня люди спрашивали откуда он, я говорил – армейский питомник Красная звезда. Спрашивали почему кучерявый, я говорил – это зимний вариант. Мне было не страшно с ним куда-то выходить,говорит Дмитрий Силков. Дмитрий говорит, современные животные не обладают устойчивой психикой. Собака может испугаться даже летящего с поля пакета. Кинолог уверен, что это произошло после разделения собак для шоу и рабочего разведения. Шоу делали чисто под красоту. Немецкая овчарка старого типа квадратная, здоровая. Морда здоровая, 60-й размер шапки был мал для кобеля, немца. Сейчас собаке круп занизили - за счет занижения у нее дисплазия, суставы очень быстро выходят из строя, прыгательные суставы очень слабые. Сейчас почти все немецкие овчарки шоу линии перестали кусаться,делится Дмитрий Силков. По опыту работы с разными собаками Дмитрий предпочел перейти на другую породу - более активных и злобных бельгийских овчарок (малинуа). Как стать кинологом Встречу с собаками и кинологами в Нижнем Тагиле организовали в преддверии дня студентов полиция и общественный совет. Девушки и молодые люди пришли познакомиться с работой кинологов в рамках акции «Студенческий десант». Служить в полиции с собаками можно начать после школьной скамьи, рассказали ребятам. Кинологов в нашей стране готовят три учебных центра: в деревне Ляхово под городом Уфа, в Подмосковье и Ростове. В Нижнем Тагиле в центре кинологической службы сейчас работают 11 кинологов, трое уехали в командировку на начальное обучение под Уфу. Если молодой человек никогда не был связан с собаками, он также может начать службу, объяснил Максим Халитов. Новенькому дают в компаньоны щенка. На встрече с кинологами молодежь узнала плюсы работы с четвероногими от старшего лейтенанта внутренней службы Анастасии Худяковой. Значимыми были выделены стабильная зарплата, карьерный рост, тридцатидневный отпуск. Вчерашние школьники смогут получить высшее образование бесплатно, причем будут обеспечены питанием и жильем на время учебы. На последнем курсе получат офицерское звание, а после выпуска стаж пять лет. Правда, чтобы начать службу надо будет пройти строгий отбор: медицинскую, психологическую диагностику и полиграф.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter