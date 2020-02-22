Верующий коммунист Енгалычева и ее "праведная жизнь"

Во-первых, удалось выяснить, что Енгалычева является верующей, что несколько странно для члена компартии, пишет moscow-post.su. Но это не столь странно, как то, что депутат вела бизнес своего гражданского мужа Сергея Скуратова, который умер в 2015 году.

Енгалычева познакомилась со Скуратовым в 2011 году, а через год они стали сожителями. Ради нее мужчина даже ушел от своей жены и ребенка.

Бизнес Сергея был построен его отцом, генерал-полковником Иваном Скуратовым, который после выхода в запас создал уникальный туристический проект “Страна чудес”. Он предлагал туристам поездки на танках, демонстрационные полеты на истребителе и даже попробовать на себе невесомость в аппаратах Центра подготовки космонавтов.

Генерал сделал своего сына официальным главой компании. И после смерти Сергея на его наследство стала претендовать Енгалычева. На суде депутат заявляла, что дорогие машины и недвижимость в Москве, принадлежащие Сергею, куплены на ее средства. А в “космическом бизнесе” она и вовсе является ключевым инвестором. Это странно, поскольку в официальной декларации депутат указала ежемесячную зарплату в 15 тысяч рублей, а сумму накопления не более 230 тысяч рублей.