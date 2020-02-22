Верующий коммунист Енгалычева и ее "праведная жизнь"

Депутат Мосгордумы от партии КПРФ Екатерина Енгалычева недавно поделилась опасениями, что против нее готовится “вброс”. Но СМИ отреагировали на ее заявление не так, как она хотела. Вместо этого журналисты проявили интерес к прошлому коммунистки.
Во-первых, удалось выяснить, что Енгалычева является верующей, что несколько странно для члена компартии, пишет moscow-post.su. Но это не столь странно, как то, что депутат вела бизнес своего гражданского мужа Сергея Скуратова, который умер в 2015 году.
Енгалычева познакомилась со Скуратовым в 2011 году, а через год они стали сожителями. Ради нее мужчина даже ушел от своей жены и ребенка.
Бизнес Сергея был построен его отцом, генерал-полковником Иваном Скуратовым, который после выхода в запас создал уникальный туристический проект “Страна чудес”. Он предлагал туристам поездки на танках, демонстрационные полеты на истребителе и даже попробовать на себе невесомость в аппаратах Центра подготовки космонавтов.
Генерал сделал своего сына официальным главой компании. И после смерти Сергея на его наследство стала претендовать Енгалычева. На суде депутат заявляла, что дорогие машины и недвижимость в Москве, принадлежащие Сергею, куплены на ее средства. А в “космическом бизнесе” она и вовсе является ключевым инвестором. Это странно, поскольку в официальной декларации депутат указала ежемесячную зарплату в 15 тысяч рублей, а сумму накопления не более 230 тысяч рублей.
После всех разбирательств в 2018 году суд отказал Енгалычевой в праве наследовать собственность Скуратова и запретил передачу прав на компанию. Однако еще в 2016 году она зарегистрировала фирму "Страна космического туризма", которая по факту копировала услуги “Страны чудес”. Руководить организацией стала Юлия Афросина, ранее занимавшаяся компанией Скуратова. Складывается так, что Енгалычева до сих пор управляет этим бизнесом. Как и продолжает ездить на вишневом Lexus покойного сожителя. По данным Московской административной дорожной инспекции, штрафы за нарушение правил скорости и парковки приходят на имя Екатерины Енгалычевой.