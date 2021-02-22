Свердловчанка пожаловалась на избиение семьи и угрозы убийством от экс-супруга

Она пояснила, что в тот раз она решила побои не снимать. Но в марте 2020 года Дмитрий снова избил ее на фоне ревности, выставил за дверь без теплой одежды и порвал паспорт. По словам Ольги, супруг также изрезал шубу и другие вещи, которые остались в квартире. На этот раз женщина написала заявление в полицию, на Дмитрия составили протокол за побои. Затем он подал на развод за аморальное поведение жены.