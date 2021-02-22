Свердловчанка пожаловалась на избиение семьи и угрозы убийством от экс-супруга

Свердловчанка пожаловалась на избиение семьи и угрозы убийством от экс-супруга

Сегодня, 13:48ОбществоФото: 1mediainvest.ru
За издевательства над детьми и угрозы убийством жительница Богдановича пытается наказать бывшего мужа.

Ольга и Дмитрий прожили вместе 13 лет, у них две общих дочери пяти и 13 лет. Женщина написала несколько заявлений в полицию после нападений бывшего супруга на нее саму и детей. Кроме того, она утверждает, что Дмитрий угрожал ей убийством.

Однако полиция отказалась возбуждать уголовное дело в отношении бывшего мужа. Там считают, что избиение детей «носило воспитательный характер».

Ольга рассказала, что муж периодически избивал ее. В первый раз это произошло в 2018 году.

Он был пьян, начался скандал, и он меня выгнал из дома. Я ушла к его матери. Дмитрий начал выламывать дверь подъезда монтировкой, размахивать ей и попал мне по бедру,рассказала потерпевшая Е1.

Она пояснила, что в тот раз она решила побои не снимать. Но в марте 2020 года Дмитрий снова избил ее на фоне ревности, выставил за дверь без теплой одежды и порвал паспорт. По словам Ольги, супруг также изрезал шубу и другие вещи, которые остались в квартире. На этот раз женщина написала заявление в полицию, на Дмитрия составили протокол за побои. Затем он подал на развод за аморальное поведение жены.

После расторжения брака Ольга написала заявления в полицию из-за того, что Дмитрий бил дочерей. В отношении него составили три протокола, но они до сих пор не рассмотрены. Женщину вызвали в Следственный комитет по Богдановичу, там ей выдали ксерокопию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по которому хотя Дмитрию грозило до трех месяцев ареста.

Написали, что отказывают, так как нанесение телесных повреждений «носило воспитательный характер»,пояснила женщина.

Сейчас экс-супруг работает в другом регионе. По словам Ольги, когда мужчина возвращается в Богданович, он угрожает ей убийством. Также она отметила, что Дмитрий не платит алименты на детей.

По словам Дмитрия, он никогда не бил дочерей, а Ольга написала заявление, так как он хотел разделить детей. Он утверждает, что бывшая жена допоздна проводила время с подругами и выпивала. Когда он начал подозревать жену в неверности, то подал на развод.

В последний раз в суд меня вызывали в ноябре, по побоям. Якобы я душил младшую дочь шапкой. Суд вынес постановление — штраф пять тысяч рублей,рассказал Дмитрий.

Напомним, в конце 2020 года жительница Нижнего Тагила пожаловалась, что ее постоянно избивает бывший сожитель на глазах у общего сына. При этом она не может добиться для него реального срока. По ее словам, он угрожает ей убийством.

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