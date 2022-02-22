Почти тысячи сотрудников не хватает в полиции Екатеринбурга. Это около 20% от общего числа, которые должны работать по городу. Об этом заявил начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров на заседании гордумы.

Некомплект составляет 972 сотрудника. Озеров уточнил, что всего в полиции города работает почти пять тысяч человек. На данный момент осуществляется поиск новых кадров. Кроме того, на службу приглашаются и граждане из учебных заведений. Ведется и работа с военкоматами. Напомним, ранее сообщалось о некомплекте в 23%. Из-за этого, писало Ура.ру, некоторым полицейским запрещалось переводиться в другие регионы. Однако эту информацию опровергли в ГУ МВД по Свердловской области. По официальным данным, на конец ноября 2020 года некомплект составлял 14,4%.

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