Стали известны имена победителей конкурса «Лучник Future»

Стали известны имена победителей конкурса «Лучник Future»
Стали известны имена победителей конкурса «Лучник Future»
Сегодня, 11:31Общество
Члены жюри всероссийского конкурса студенческих команд в области развития общественных связей «Лучник Future» назвали имена победителей. Лучшие работы были определены по результатам открытой защиты студенческих проектов, которая состоялась в Общественной палате РФ в Москве.

Финалистами первого «Лучника Future» стали студенческие команды из Красноярска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы. Торжественная церемония награждения прошла в отеле «Метрополь», командам были вручены дипломы победителей и статуэтки, пишет newsnn.ru.

Тема обновления и молодости стала основной на национальной премии «Серебряный Лучник» в год ее 25-летия. Об этом рассказала исполнительный директор конкурса «Лучник Future» Юлия Мохова. Всего в конкурсе принимали участие студенты из 34 вузов, расположенных в 17 городах страны. За звание лучшей боролись 70 студенческих команд.

«Без преувеличения студенты со всей России стали конкурсантами „Лучник Future“ — мы получили 86 работ из всех 8 федеральных округов страны. Но главное в нашем проекте — бесценный для ребят опыт общения с лучшими профессионалами отрасли, навыки работы над реальными кейсами с перспективой их дальнейшей реализации», — прокомментировала Юлия Мохова.

По мнению студентов, представляющих команду Bonch.Team Санкт-Петербургского госуниверситета телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича, между работой в компаниях и знаниями, которые получают в вузе, существует большая разница. «Лучник Future» дал им возможность прикоснуться к настоящим кейсам, почувствовать реальную жизнь.

В свою очередь, команда «Креативы года» из Сибирского федерального университета отметила высокий уровень проведения конкурса на всех его этапах: от общения с организаторами до финала в Общественной палате.

Вместе с тем московская команда «3,14 Ар» НИУ «Высшая школа экономики» поблагодарила организаторов «Лучник Future» за возможность погрузиться в решение настоящих бизнес-задач, что позволило студентам понять, какая сфера деятельности им более импонирует.

Для решения студентам были предложены кейсы от шести партнеров конкурса, в том числе благотворительного фонда РДКМ, Segezha Group, ТМК, Группы ГАЗ и «ЭР-Телеком».

Генеральным партнером конкурса выступил банк «Тинькофф», оператором — коммуникационная группа JAMP, официальным инфопартнером — федеральный медиахолдинг 1MI. Учредителем конкурса является дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Ознакомиться со списком победителей конкурса «Лучник Future» можно по ссылке.

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