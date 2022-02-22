Владимир Якушев приехал на открытие памятника защитникам Родины в Екатеринбурге

На открытие монумента приехали глава Свердловской области Евгений Куйвашев, врио командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
Якушев обратился к присутствовавшим на мероприятии суворовцам. По словам чиновника, в каждом из них есть внутренний стержень и желание стать достойным защитником своего Отечества. Надо помнить, что служение Родине многогранно. Речь идет не только о военном деле, но и о борьбе с беззаконием и несправедливостью, помощи нуждающимся и добросовестном труде. Вместе все это формирует крепкое и сплочённое общество — нацию, гордящуюся своим государством, делающую его сильным и независимым.
По словам чиновника, перед каждым поколением стоят свои задачи, свои вызовы. Последние события в Беларуси, Казахстане и Украине говорят, что нужно быть начеку и своевременно отвечать на новые вызовы. В своих решениях российские власти всегда базируются на принципах международного права и исходят из гуманитарных соображений. Вчерашнее признание РФ Донецкой и Луганской республик базировалось на этих принципах. Россию постоянно проверяют на прочность. Враги плохо знают историю или обучались не по тем учебникам. На все вызовы Россия ответит достойно.
Якушев назвал Свердловскую область родиной сильных, смелых и мужественных людей. Они настоящие герои, делами доказывающие свою верность стране. В 100-летнюю годовщину Дня защитника Отечества около суворовского училища открывается скульптурная композиция. Она воплотила в себе единство идеалов и традиций военных всех поколений. Это символ благодарности ветеранам и нынешним воинам, веры в молодежь, а также в тех, кто скоро примет эстафету воинской доблести и чести.
Скульптурная композиция называется «Есть такая профессия - Родину защищать». Ее установили на площади перед центральным входом в Екатеринбургское суворовское военное училище. Памятник воссоздал сцену из советского фильма «Офицеры» - встречу Ивана Вараввы с боевым товарищем Алексеем Трофимовым, женой Любовью и внуком Иваном, курсантом суворовского училища.