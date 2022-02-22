Владимир Якушев приехал на открытие памятника защитникам Родины в Екатеринбурге

По словам чиновника, перед каждым поколением стоят свои задачи, свои вызовы. Последние события в Беларуси, Казахстане и Украине говорят, что нужно быть начеку и своевременно отвечать на новые вызовы. В своих решениях российские власти всегда базируются на принципах международного права и исходят из гуманитарных соображений. Вчерашнее признание РФ Донецкой и Луганской республик базировалось на этих принципах. Россию постоянно проверяют на прочность. Враги плохо знают историю или обучались не по тем учебникам. На все вызовы Россия ответит достойно.