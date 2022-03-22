Инструменты на 3,2 млн получили школы искусств Нижнего Тагила в 2021 году

В нашей школе давно создан детский оркестр духовых инструментов, и в прошлом году нам достался неожиданный подарок. Мы получили по федеральной общероссийской программе 22 наименования инструментов. Нам поставили даже редкие и дорогие музыкальные инструменты — фагот и две валторны, рассказала журналисту редакции TagilCity.ru заместитель директора музыкальной школы № 3 Светлана Воронцова.