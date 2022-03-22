Инструменты на 3,2 млн получили школы искусств Нижнего Тагила в 2021 году

Больше всего духовых инструментов было предназначено для детской музыкальной школы № 3 им. Н. А. Привалова на улице Гастелло, 1 на Тагилстрое. Юным музыкантам предоставили флейты, кларнеты, фагот, трубы, саксофоны, валторну, тромбон и тубу.
Другие тагильские учреждения дополнительного образования получили комплекты ударных инструментов — ксилофоны и барабаны.
В нашей школе давно создан детский оркестр духовых инструментов, и в прошлом году нам достался неожиданный подарок. Мы получили по федеральной общероссийской программе 22 наименования инструментов. Нам поставили даже редкие и дорогие музыкальные инструменты — фагот и две валторны, рассказала журналисту редакции TagilCity.ru заместитель директора музыкальной школы № 3 Светлана Воронцова.
Она отметила, что теперь в образовательном учреждении оркестр полностью оснащен музыкальными инструментами, дети приходят и занимаются. Также помимо духовых инструментов школа получила набор маршевых барабанов и ксилофон.
Все инструменты очень качественные, зарубежного производства, добротные и красивые, с хорошим звуком, отметила собеседница.
Напомним, в рамках нацпроекта «Культура» в 2021 году Нижнетагильский колледж искусств получил деньги на покупку музыкальных инструментов.