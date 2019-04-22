В Новоуральске мужчина прятал от приставов внедорожник в соседнем дворе

Житель Новоуральска взял в кредит денежные средства на покупку автомобиля марки «Тойота». Однако через некоторое время перестал выплачивать деньги банку, сумма задолженности составила 500 тысяч рублей. Кредиторы обратились в суд, решением которого мужчину обязали выплатить всю сумму задолженности.

Мужчина предпринял попытку сокрытия имущества и парковал машину в соседнем дворе. Однако об этом судебным приставам рассказали бдительные соседи. Автомобиль был арестован и помещен на специализированную стоянку.

После этого должник сам пришел к судебным приставам и в полном объеме погасил задолженность перед банком.