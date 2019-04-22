В Новоуральске мужчина прятал от приставов внедорожник в соседнем дворе
Сегодня, 14:47ОбществоФото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
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Житель Новоуральска погасил долг в 500 тысяч рублей после ареста внедорожника, сообщает «Комсомольская правда».
Житель Новоуральска взял в кредит денежные средства на покупку автомобиля марки «Тойота». Однако через некоторое время перестал выплачивать деньги банку, сумма задолженности составила 500 тысяч рублей. Кредиторы обратились в суд, решением которого мужчину обязали выплатить всю сумму задолженности.
Мужчина предпринял попытку сокрытия имущества и парковал машину в соседнем дворе. Однако об этом судебным приставам рассказали бдительные соседи. Автомобиль был арестован и помещен на специализированную стоянку.
После этого должник сам пришел к судебным приставам и в полном объеме погасил задолженность перед банком.
Ранее в Екатеринбурге судебные приставы арестовали два автомобиля у местных жителей за долги по налогам.
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