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В Новоуральске мужчина прятал от приставов внедорожник в соседнем дворе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Новоуральске мужчина прятал от приставов внедорожник в соседнем дворе

Сегодня, 14:47ОбществоФото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
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