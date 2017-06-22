Пожизненный запрет на замещение государственных должностей для уклонистов от армии хотят отменить в России

Депутаты Госдумы РФ намерены вернуть уклонистам от армии право занимать госдолжности, отменив пожизненный запрет. В настоящее время те, кто не служил в армии, не имеют права становиться госслужащими, в отличие от уголовно осужденных.

Последние, отбыв наказание, имеют право на замещение должности чиновника, сообщает газета «Известия».

Получается, что отказавшиеся служить оказываются в худшем положении, чем преступники. Конституционный суд признал такое положение дел противоречащим Основному закону РФ.

При этом есть намерение сохранить такой запрет сроком на 10 лет после истечения призывного возраста. Один из авторов законопроекта, депутат фракции «Единая Россия» Андрей Красов, так комментирует данную ситуацию:

Что мешает молодому человеку с 18 до 27 лет подумать о своем будущем и выбрать правильный путь — не совершать правонарушение, уклоняясь от своего гражданского долга? Те, кто проходит службу по призыву, выполняют задачу по защите государственных интересов, и мы должны в первую очередь говорить о преференциях для них, а не рассуждать о правах уклонистов.

Другой депутат – член ЛДПР - Алексей Диденко считает 10-летний срок слишком большим. По мнению парламентария, он может затруднить комплектование государственной и муниципальной службы.