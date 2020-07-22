«Венский фестиваль» пройдет в Екатеринбурге, несмотря на пандемию коронавируса
В Екатеринбурге с 29 июля по 12 августа, несмотря на пандемию коронавируса, состоится «Венский фестиваль музыкальных фильмов», сообщает пресс-служба мероприятия.
Согласно указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, проводить культурные мероприятия на открытом воздухе можно лишь при 50-и процентной заполняемости площадки, поэтому количество посадочных мест организаторы сократят до 750.
Программа фестиваля будет опубликована позже. В следствии пандемии также посетителям в этом году организаторы не будут выдавать пледы. Отмечается, что посетить фестиваль можно будет только в маске. Трансляции в интернете будут начинаться в 19:30.
«Венский фестиваль музыкальных фильмов» станет первым в Свердловской области массовым культурным мероприятием после начала пандемии COVID-19.
Однако напомним, что в регионе стабильно наблюдается прирост уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией: общее число инфицированных составляет 18 484 человека, 210 из которых скончались.