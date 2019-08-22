Свердловские спасатели возобновили поиски пропавших на реке Лозьва манси
Сегодня, 18:20ОбществоФото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
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Акваторию реки Лозьва и прибрежную зону вновь обследуют четверо сотрудников МЧС, сообщает пресс-служба ведомства. Спасатели ищут мужчину и полугодовалого младенца — представителей народа манси.
Поисково-спасательная операция была приостановлена 12 августа из-за резкого подъёма уровня воды в реке в связи с обильными дождями. Мужчину и младенца не могут найти уже более трёх недель.
Напомним, 31 июля жительница посёлка Ушма вместе с тремя детьми и знакомым направлялись из посёлка Вижай по реке на моторной лодке, которая перевернулась. Все пассажиры, находившиеся на борту, погибли. Тела матери и двух детей были найдены в первые дни после происшествия.
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