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#300лет
Свердловские спасатели возобновили поиски пропавших на реке Лозьва манси
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Свердловские спасатели возобновили поиски пропавших на реке Лозьва манси

Сегодня, 18:20ОбществоФото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
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