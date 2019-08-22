Свердловские спасатели возобновили поиски пропавших на реке Лозьва манси

Поисково-спасательная операция была приостановлена 12 августа из-за резкого подъёма уровня воды в реке в связи с обильными дождями. Мужчину и младенца не могут найти уже более трёх недель.

Напомним, 31 июля жительница посёлка Ушма вместе с тремя детьми и знакомым направлялись из посёлка Вижай по реке на моторной лодке, которая перевернулась. Все пассажиры, находившиеся на борту, погибли. Тела матери и двух детей были найдены в первые дни после происшествия.