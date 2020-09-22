Правительство РФ выделило деньги на реабилитацию Черноисточинского пруда

Правительство РФ выделило деньги на реабилитацию Черноисточинского пруда

Сегодня, 14:17ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Первый транш на реабилитацию Черноисточинского водохранилища уже поступил в областной бюджет. Об этом сообщил на своей странице во «Вконтакте» депутат Госдумы Алексей Балыбердин.

Правительство РФ утвердило распоряжение, на реабилитацию Черноисточинского водохранилища выделены средства из федерального бюджета.

Напомним, 6 октября 2020 года жители Черноисточинска сняли видео, на котором видна мертвая рыба на поверхности пруда. Как рассказывал общественник Андрей Волегов, гибель рыбы была обусловлена с гниением сине-зеленых водорослей. В 2016 году подобная ситуация уже происходила, но тогда была проведена проверка и превышения концентрации опасных веществ не зафиксировано.

12 октября 2019 года общественники организовали народный сход, где обсуждались проблемы Черноисточинского водохранилища, а с 16 октября Андрей Волегов проводил трехдневный пикет за реабилитацию водоема. Он направил обращение президенту РФ Владимиру Путину, а также полпреду в УрФО Николаю Цуканову. В результате было решено провести реабилитацию пруда.

Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин заявлял, что сроки реабилитации срываются из-за того, что Минфин откладывает принятие решения о финансировании. В связи с этим он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о выделении средств.

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Нижний Тагил
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