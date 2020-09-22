Правительство РФ выделило деньги на реабилитацию Черноисточинского пруда

Напомним, 6 октября 2020 года жители Черноисточинска сняли видео, на котором видна мертвая рыба на поверхности пруда. Как рассказывал общественник Андрей Волегов, гибель рыбы была обусловлена с гниением сине-зеленых водорослей. В 2016 году подобная ситуация уже происходила, но тогда была проведена проверка и превышения концентрации опасных веществ не зафиксировано.