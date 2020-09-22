В Екатеринбурге подозреваемый в гибели восьми человек в бараке отказался от признаний

По словам адвоката, на его клиента оказывали давление. Никаких доказательств, кроме признаний самого подозреваемого нет.
Он пояснил, что намерен обжаловать решение суда о содержании Александра Понкратова в СИЗО. О непричастности подозреваемого говорят случаи поджогов после его задержания.
Понкратов отказался от чистосердечного признания после проведения следственного эксперимента, где он показывал как совершал преступление.
Напомним, 26 марта на улице Омской в Екатеринбурге загорелся барак, при этом погибли восемь человек, 10 удалось спасти. По подозрению в поджоге был задержан, а после отправлен в СИЗО Александр Понкратов. Он также подозревается в поджогох на Уралмаше.