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Ремонт дорог и благоустройство дворов в Нижнем Тагиле будут закончены в срок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ремонт дорог и благоустройство дворов в Нижнем Тагиле будут закончены в срок

Сегодня, 16:19ОбществоФото: Доски.ру
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