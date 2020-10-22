Фонд развития моногородов окажет наставничество проектам туркластера «Гора Белая»

Фонд развития моногородов окажет наставничество проектам туркластера «Гора Белая»

Сегодня, 21:12ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Фонд развития моногородов станет наставником проектов туркластера «Гора Белая», что под Нижним Тагилом, сообщает пресс-служба администрации города.

Об этом, после церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма Агентства стратегических инициатив, рассказала зампредседателя государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, гендиректор Фонда моногородов Ирина Макиева.

Фонд обеспечит наставничество еще двум российским городам: Пудожа Республики Карелия и Междуреченска Кемеровской области. Всего в число победителей конкурса вошли десять проектов.

Также Ирина Макиева отметила, что во время подведения итогов комиссии предлагалось «стать ментором любого проекта».

Фонд готов взять под своё крыло команду Междуреченска. Мы также будем курировать команды ТРК «Муромский», в состав которого входит моногород Пудож и ТРК «Гора Белая», на границе которого находится Нижний Тагил,подчеркнула Макиева.

Всего на конкурс было отправлено 115 заявок из 68 регионов России и восьми федеральных округов.

Напомним, в 2019 году управляющая компания туркластера «Гора Белая» подписала трехстороннее соглашение, которое направлено на создание комфортных условий для инвесторов.

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