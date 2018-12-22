Завод РПЦ в Сысерти начал выпускать тарелки с изображением Владимира Путина

Стоимость одной тарелки с изображением главы государства составляет 32 600 рублей. Производители отмечают, что роспись на изделиях производится вручную.

Половина завода по изготовлению изделий из фарфора принадлежит Русской Православной церкви, вторую половину в 2017 году выкупило правительство региона из-за угрозы банкротства «Фарфора Сысерти». Продукция предприятия относится к художественному промыслу.