Попадание «ВСМПО-Ависма» под американские санкции не повлияет на работу компании

Попадание «ВСМПО-Ависма» под американские санкции не повлияет на работу компании

Сегодня, 20:13ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Корпорация «ВСМПО-Ависма», попавшая под санкции Минторга США, продолжит функционировать в прежнем режиме.

В пресс-службе компании редакции TagilCity.ru прокомментировали попадание в санкционный список. Там отметили, что изменение в законодательстве США вступило в силу в 2020 году. Согласие властей другой страны требуется в том случае, если используются американские технологии.

Но на «ВСМПО-Ависма» в производстве титана применяются только российские технологии и преимущественно это собственные разработки, поэтому нет необходимости что-либо согласовывать,рассказали в пресс-службе.

В результате ограничения не повлияют на производственный процесс.

Напомним, два предприятия на Урале, «Каменск-Уральский металлургический завод» и «ВСМПО-Ависма», попали под санкции Минторга США. Накануне ведомство опубликовало список из компаний, связанных с оборонной промышленностью. В него вошли более 100 предприятий.

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