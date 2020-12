Попадание «ВСМПО-Ависма» под американские санкции не повлияет на работу компании

Корпорация «ВСМПО-Ависма», попавшая под санкции Минторга США, продолжит функционировать в прежнем режиме.

В пресс-службе компании редакции TagilCity.ru прокомментировали попадание в санкционный список. Там отметили, что изменение в законодательстве США вступило в силу в 2020 году. Согласие властей другой страны требуется в том случае, если используются американские технологии. Но на «ВСМПО-Ависма» в производстве титана применяются только российские технологии и преимущественно это собственные разработки, поэтому нет необходимости что-либо согласовывать,рассказали в пресс-службе. В результате ограничения не повлияют на производственный процесс. Напомним, два предприятия на Урале, «Каменск-Уральский металлургический завод» и «ВСМПО-Ависма», попали под санкции Минторга США. Накануне ведомство опубликовало список из компаний, связанных с оборонной промышленностью. В него вошли более 100 предприятий. США ввели санкции против двух заводов на Урале

