США ввели санкции против двух заводов на Урале

Два предприятия на Урале, «Каменск-Уральский металлургический завод» и «ВСМПО-Ависма», попали под санкции Минторга США.

Накануне ведомство опубликовало список из компаний, связанных с оборонной промышленностью. В него вошли более 100 предприятий. «ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем титана. Одним из основных заказчиков предприятия является американский авиастроительный концерн Boeing. Корпорация поставляет продукцию в 50 стран. Основное производство находится в Верхней Салде. «Каменск-Уральский металлургический завод» — поставщик высокотехнологичной продукции из деформируемых алюминиевых и магниевых сплавов. Предприятие работает на экспорт в США, Европу, Южную Америку и восточные страны. Также под американские санкции попал «Ростех». В его активы входят Уральский приборостроительный завод и Уральский оптико-механический завод. Напомним, о планируемом введении санкций США стало известно в конце ноября. Аналитики отмечают, что ограничения могут повлиять на авиапромышленность в России. На Урале два завода находятся под угрозой введения санкций США

