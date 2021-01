23 января более полутысячи жителей Нижнего Тагила вышли на несанкционированную акцию протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

В 14.00 митингующие собрались у здания «Александровского пассажа» на проспекте Ленина, а затем пошли к Драмтеатру. По данным ИА «Между строк», толпа участников растянулась на всю улицу. Протестующие пробыли у здания администрации примерно до 14.40, а затем двинулись к железнодорожному вокзалу по проспекту Строителей. Оттуда они возвратились к «Александровскому пассажу» и разошлись. Напомним, в Екатеринбурге на митинг в поддержку политика пришло несколько тысяч человек. В Екатеринбурге тысячи человек вышли на митинг в поддержку Навального

